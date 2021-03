Nuoto: i risultati della terza Prova Regionale della Rari Nantes Imperia. Le dichiarazioni dell'allenatore Dreossi

Lo scorso week-end, alle Piscine di Albenga, è andata in scena la Terza Prova Regionale Categoria, gare qualificatorie in vista delle Finali di aprile.

Il tecnico Davide Dreossi ha commentato con soddisfazione la prova dei suoi giovani atleti: "Ho visto delle belle gare nonostante il periodo particolare, nel quale stiamo lavorando molto. E i risultati arrivano ugualmente. Tutto ciò fa ben sperare per le Finali Regionali di Categoria, previste a fine aprile, dove i migliori 8 atleti di ogni annata si sfideranno per il titolo. Oltre alla classifica regionale sarà prevista anche una graduatoria nazionale dove, già adesso, abbiamo parecchi ragazzi presenti in svariate gare e con ottime posizioni.

Come dico da settembre: è iniziato un nuovo ciclo e siamo partiti col piede giusto. Dobbiamo continuare a costruire con serenità e impegno costante. I miei complimenti vanno a tutti i ragazzi. Andiamo avanti così e Forza Rari!".

Alcuni degli atleti giallorossi torneranno in vasca già nel week-end del 12-14 marzo per disputare le Finali Regionali Assolute in vasca corta.