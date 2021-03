Target: l'evoluzione del Saponificio Fratelli Risso tra storia, tradizione ed esperienza

La storia del Saponificio Fratelli Risso nasce nel 1946, in quegli anni il più anziano dei fratelli Risso lavorava in una raffineria d’olio di oliva a Imperia Oneglia dove veniva prodotto anche il sapone. Negli anni '50 veniva usato un unico sapone sia per l’igiene personale che per i panni e per le faccende domestiche, successivamente la produzione dell’azienda si è sviluppata utilizzando quello che il territorio aveva da offrire come l’olio di oliva e altri oli vegetali.

A partire dalla metà degli anni '70 vengono create le prime linee di saponette utilizzando ingredienti di tipo erboristico come gli estratti vegetali. Rari ingredienti, rigorosamente di origine naturale vengono pazientemente selezionati ogni giorno per arricchire ogni saponetta e donarle caratteristiche uniche e peculiari. Le fragranze delle saponette diventano mano a mano sempre più esotiche e raffinate, l’olio di argan e l’olio di rosa mosqueta ne sono un esempio.

La profumatissima linea alla lavanda è da sempre una delle più apprezzate a livello locale ma il best seller del saponificio rimane la linea al limone, molto apprezzata dagli stranieri e soprattutto dal Nord Europa. Un’altra specialità dell’azienda è la saponetta Scrub all’olio di oliva che contiene dei microgranuli ricavati dai noccioli delle olive, questi ultimi svolgono un’azione esfoliante sulla pelle.

Con il passare degli anni i prodotti liquidi come lo shampoo, il bagnoschiuma e il sapone liquido sono diventati una parte sempre più rilevante della produzione dell’azienda.

Potete trovare i prodotti del Saponificio Fratelli Risso nei frantoi, negli oleifici, nelle migliori drogherie delle grandi città e nello shop online dell’azienda https://www.fratellirisso.com/shop/