Termostato wi-fi: cos’è e come si utilizza

Può un termostato aumentare il comfort in casa e consentirci di migliorare i consumi di gas? In effetti sì, basta avere a disposizione un termostato di nuova generazione, di tipo Wi-fi. Si tratta di termostati che si connettono alla rete wireless di casa, in modo da poter essere controllati anche da remoto. Provate a pensare all’ultima volta in cui siete rientrati prima dall’ufficio e avete trovato la casa fredda, a causa del programma pomeridiano impostato a una temperatura più bassa di quella confortevole. Con un termostato wi-fi, come ad esempio quelli proposti da Ariston , oggi è possibile reimpostare la temperatura della caldaia da qualsiasi luogo, utilizzando un’apposita applicazione per lo smartphone.

Cosa significa termostato wi-fi

Un termostato wi-fi è un sistema di controllo della caldaia che è in grado di connettersi alla rete internet. Anche alcune caldaie sono wi-fi, se le si accoppia a un termostato radio si può installare il sistema di controllo ovunque lo si desideri nella casa, visto che comunicherà con la caldaia attraverso ricevitore radio. Per una caldaia di tipo tradizionale, che non si connette alla rete, il termostato wi-fi si dovrà collegare in modo tradizionale, quindi con un classico cavo elettrico. In entrambi i casi chi vive nell’abitazione avrà la possibilità di collegarsi al termostato tramite l’app, offerta solitamente dal produttore del termostato stesso, o da quello della caldaia, a seconda dei casi.

Cosa fa un termostato wi-fi

Grazie al collegamento al termostato tramite internet si aprono vari orizzonti, che permettono di migliorare il comfort dell’abitazione in cui si vive, dell’ufficio o anche della casa vacanze. Si può infatti monitorare il clima in casa, modificandolo a piacere. Questo permette non solo di vivere in un ambiente che è sempre alla corretta temperatura, ma anche di risparmiare sulla bolletta del gas. Con un termostato smart si può infatti evitare di utilizzare i classici programmi giornalieri, che alzano o abbassano la temperatura in casa a seconda dell’ora del giorno. Basta infatti abbassare la temperatura in casa quando si esce, per poi alzarla nel momento in cui si sta per tornare a casa. All’arrivo nell’abitazione il clima interno sarà già perfetto.

Perché si risparmia

Il concetto è semplice: una migliore regolazione della temperatura in casa consente di evitare gli sprechi di combustibile per il funzionamento della caldaia. In passato si ovviava a questa problematica utilizzando dei programmi temporizzati per la caldaia; la maggior parte di essi mantiene una temperatura minima durante la notte, la alza per poche ore al mattino e poi la riabbassa nel periodo in cui gli abitanti della casa sono in ufficio o a scuola. Installando un termostato smart, che si connette alla rete, non serve più utilizzare questo tipo di programmi, visto che si ha la possibilità di comunicare a distanza con la caldaia. Modulando la temperatura secondo i propri desideri in qualsiasi momento del giorno. Anche nella casa in montagna, per preparare un clima perfetto prima di arrivarci per il fine settimana sulla neve.

Ulteriori funzionalità

Le applicazioni ad utilizzare con i nuovi termostati wi-fi sono sempre più avanzate e complete. Oggi ce ne sono anche alcune che permettono di verificare la posizione degli occupanti della casa, in modo da modificare la temperatura nel momento in cui qualcuno sta rientrando. Oppure ci sono app che consentono di controllare la disponibilità di acqua calda sanitaria, o ancora di verificare il funzionamento non solo della caldaia, ma anche di altri sistemi di riscaldamento, come ad esempio il solare termico o le pompe di calore. Grazie a un report preciso dei consumi si tiene sotto controllo anche la quantità di combustibile utilizzata, per evitare gli sprechi e abbassare le bollette.