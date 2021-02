Gestione dei flussi migratori, oggi la riunione in prefettura con i Comuni del Ponente. Biasi: “Servono fondi per un problema legato anche alla frontiera Italia-Francia”

Questa mattina si è tenuto l’incontro tra il Prefetto e i sindaci dell’estremo ponente in merito alla alla gestione della problematica dei flussi migratori. Ciò che emerso è che Ventimiglia avrà ruolo di primo piano in regia, in quanto capofila del distretto sociosanitario, sostenuta dai comuni circostanti in modo da intervenire in modo congiunto sulla questione e individuare le strategie più opportune da applicare per la risoluzione di tale problema.



Lo afferma il Sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi: “Questa mattina il comune di Vallecrosia ha partecipato ad una riunione convocata dal Prefetto, erano presenti in quattro sindaci che rappresentano gli ambiti sociosanitari del distretto. Il Prefetto ha voluto ribadire che il problema dell’assistenza per le persone in bisogno che siano di passaggio, extracomunitari, clochard o cittadini italiani che hanno perso la casa, è un problema che va affrontato non singolarmente, o eventualmente con Ventimiglia che si chiama fuori, ma in modo congiunto, perché poi la città di Ventimiglia è capofila del distretto sociosanitario. Un incontro molto costruttivo, dopo un’ora e mezza di confronto si è stabilito che Ventimiglia manterrà questo ruolo di regia sulla problematica e i vari comuni, i 17 del comprensorio, si riuniranno per individuare le strategie da porre sul territorio”.

“Sicuramente un impegno forte che ha preso la Prefettura - conclude Biasi - per attuare queste politiche socio-assistenziali al territorio vanno individuate importanti risorse economiche per cui i comuni si attiveranno nel pensare a delle progettualità e la Prefettura si impegnerà attraverso il Ministero degli Interni a recuperare i fondi che servono a risolvere un problema tutto del nostro territorio e del ponente ligure legato sia ai flussi migratori, ma anche totalmente legato alla frontiera Italia-Francia”.