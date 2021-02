Per tutto il mese di febbraio proseguono i concerti in streaming dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo

Proseguono, anche per il mese di febbraio i concerti in streaming attraverso il canale Youtube dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, dove il pubblico avrà la possibilità di accedere alla "Premiere" di ciascun concerto in programmazione.

L'ULTIMO CONCERTO SOLISTICO" - Dedicato a A. Stadler

Domani sera alle 21 sarà possibile assistere alla premiere del concerto 'Da Salisburgo a Mannheim' diretto dal M° Stefano Teani e la partecipazione della giovane flautista Giulia Baracani con musiche di W. A. Mozart. Sabato 13 febbraio, sempre alle 21, sarà la volta di "Spirito e ironia di Mozart e Haydn" dedicato alle musiche di Mozart e Haydn, diretto dal M° Giancarlo De Lorenzo e con al violino Francesco Manara.

Il M° De Lorenzo ed il violinista Francesco Manara saranno i protagonisti anche del concerto del ciclo "Il Sacro e il Vero" trasmesso dalla Cappella "Giovanni Paolo II e Mons. Giacomo Barabino" di Villa Giovanna d'Arco a Sanremo, dal titolo "Un Mozart giovane", la cui anteprima sarà Giovedì 18 febbraio alle 21.

Giovedì 25 febbraio, sempre alle 21 si concluderà con le musiche di Vivaldi e Handel nel concerto diretto dal M° Ruben Jais accompagnato dal Violino di Gianfranco Ricci.