Nel tardo pomeriggio su Youtube, première del videoclip ufficiale 'Piume' del trio sanremese M.H.

‘Piume’, è il titolo di un nuovo inedito del trio sanremese M.H. che è stato rilasciato alla mezzanotte di ieri sui principali store digitali. Alle 19 di oggi è invece prevista, sul canale Youtube della band, la première del videoclip ufficiale, firmato da Sagitta Production e girato lo scorso autunno tra il centro storico di Sanremo e la Valle Argentina.



“La canzone è una riflessione sul concetto di ‘confine’ – si spiega nel comunicato - e nel video viene raccontata la storia di tre amici la cui vita viene sconvolta perché si svolge a cavallo di una frontiera; tale racconto trae liberamente spunto da tanti episodi accaduti negli ultimi due secoli nelle comunità italo-francesi delle nostre zone. Testo e musica sono stati scritti da Simone Guerrucci (chitarra), con la collaborazione di Chiara Palmero (voce) e Alessandro Lanteri (basso). La band ponentina si è occupata di tutte le fasi della produzione e della distribuzione del brano.



Gli M.H., conosciuti anche come MH Band, nascono a Sanremo nell’estate del 2014. Attualmente contano più di 200 esibizioni nei locali della Riviera Ligure e della Costa Azzurra, eventi in cui propongono una selezione di successi pop internazionali dagli anni ‘60 ad oggi, riarrangiati in chiave acustica; il complesso si occupa inoltre di intrattenimento musicale per cerimonie ed eventi privati, anche nella formazione allargata 'MH5' (voce, basso, due chitarre e batteria). Parallelamente, i tre musicisti sono impegnati nella stesura di brani inediti dalle atmosfere più intime, con testi in italiano. Il singolo 'Piume' fa da seguito all’EP 'Te lo immagini il cielo', uscito alla fine del 2017. Il brano anticipa l’uscita del nuovo EP della band, che sarà pubblicato in primavera.



Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=dYRGCO0zPhc

Link Spotify: https://open.spotify.com/track/187DKOhzSUAMi2IFnjqK7a

iTunes/Amazon Music: https://distrokid.com/hyperfollow/mhband/piume