Domenica prossima al Bahama Star 'Forever Young', un pranzo domenicale con ottima musica

Domenica 7 febbraio al Bahama Star di Valle Armea un pranzo domenicale coi fiocchi accompagnato da buona musica. Dall'aperitivo ai primi, dai secondi al dessert della “Maison” il tutto accompagnato da ottimi vini della casa vitivinicola Ornella Bellia.

“Dopo l'ennesima chiusura dovuta all'emergenza sanitaria finalmente domenica prossima possono riprendere i tanto attesi pranzi domenicali – afferma Alex Penna, Patron del Bahama Star - con piano bar best sound in town e karaoke supporter. I nostri ospiti potranno immergersi in un'atmosfera speciale dedicata alla musica e al buon cibo, sempre nel rispetto delle norme che regolano il distanziamento sociale. Saranno presenti anche gli allievi di Alma percorso vocale. Ma non è tutto! Ci sarà come ospite anche il cantante pugliese Mister Pipoli”.

Maggiori dettagli sul menù si possono trovare sulla locandina in galleria.

Se desiderate partecipare al pranzo domenicale è gradita la prenotazione al 380 7098908.