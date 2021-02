Buon compleanno Sciampo! Il noto salone di Hair Style a Sanremo compie 10 anni

Oggi è un giorno speciale da Sciampo, un giorno da condividere con tutti voi che avete scelto questo salone di parrucchieri in questi 10 anni di impegno e di passione per l’Hair Style a Sanremo!!!

Oggi Sciampo compie 10 anni ed il suo staff è sempre curioso, fresco e interessato a mostrare tagli e acconciature alla moda come il primo giorno.

Naturalmente parliamo di un salone che è il fiore all'occhiello per la Citta dei Fiori e che è ubicato nel cuore della città stessa, una beauty del capello con un atmosfera calda e accogliente. Chi si reca per una consulenza con il loro esperto team ne esce sempre entusiasta e con qualche cambiamento in più nel look. La loro missione è quella di rendere sempre felice e soddisfatto il cliente.

Ancora tanti auguri Sciampo”

Per ulteriori informazioni:

Sciampo Hair Style

Via feraldi, 6 - 18038 Sanremo (IM)

Telefono: 0184 841600