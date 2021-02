Sanremo: via ai lavori per il tempio crematorio di valle Armea, si parte con la demolizione del muro del cimitero

Prendono il via gli interventi relativi alla costruzione del nuovo tempio crematorio di valle Armea, uno dei progetti maggiormente voluti dall’amministrazione Biancheri per il secondo mandato 2019- 2024. Nei giorni scorsi gli uffici di Palazzo Bellevue hanno dato l’ok, con l’ordinanza firmata dal sindaco, alla demolizione del muro di cinta del cimitero proprio nell’area che vedrà la nascita del crematorio.



“A confine dell’area di cantiere insiste parte della muratura di cinta dei campi cimiteriali - si legge sul documento - il cui stato conservativo risulta in pessime condizioni, creando pregiudizio alle operazioni di cantiere, nonché periodo per la pubblica incolumità e per gli stessi addetti ai lavori”. La muratura in questione, però, è sottoposta al vincolo ed è possibile intervenire con urgenza ai lavori necessari insieme alla tempestiva comunicazione alla Soprintendenza. L’incarico per il lavoro è stato consegnato, come previsto, alla ditta sanremese ‘Giò Costruzioni’.

All’inizio dell’anno era prevista la consegna delle aree per la costruzione del tempio, un progetto da 2,5 milioni di euro che cambierà la vita di molte famiglie. Tutti, infatti, a oggi si devono rivolgere fuori regione o in Costa Azzurra per cremare i propri cari.

La formula prevista è quella dei 30 anni di gestione per chi lo costruisce con il successivo passaggio alla gestione pubblica. Sarà un servizio utile non solo alla città, ma all’intero Ponente. Sono tante, infatti, le famiglie costrette a viaggi fuori regione o, addirittura, in Francia, per la cremazione di un proprio caro.

Il nuovo tempio crematorio, inoltre, permetterà anche la riqualificazione dell’area attorno al cimitero che, da troppo tempo, versa in condizioni di abbandono e degrado.