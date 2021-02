Vallecrosia: continua l’impegno dei Servizi Sociali per le famiglie più danneggiate dalla crisi economica acuita dalla pandemia

Si è appena concluso il termine di presentazione delle domande al bando per il sostegno alle locazioni. L’Assessore delegata ai servizi Sociali, Marilena Piardi, conferma che “Sono una trentina i nuclei familiari richiedenti che si sono visti accettati la domanda. Il Comune di Vallecrosia ha impegnato allo scopo la cifra di quasi 50.000 euro, per quanto versato in canoni locazioni nel 2019, e pertanto si erogheranno contributi per pagare almeno una parte di quanto le famiglie hanno effettivamente versato nelle locazioni secondo vari paramenti, quali ad esempio la composizione del nucleo familiare e il reddito”.

Il Comune di Vallecrosia nella scorsa estate aveva già liquidato 21.672 euro (relativi ai canoni abitativi dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, di cui 5.484 euro di fondi propri comunali e i restanti regionali) alle famiglie richiedenti per la ‘morosità incolpevole’ nelle locazioni dovuta alla pandemia.

L’Assessore ricorda poi che da lunedì 25 gennaio scorso al 26 febbraio prossimo, i cittadini che si trovano in difficoltà economica causata dalle misure legate all’emergenza Coronavirus potranno presentare richiesta dei buoni spesa alimentari, previsti dal l’Ordinanza della Protezione Civile nazionale del 29 marzo 2020 e dalla successiva normativa in materia. Si tratta del secondo bando che segue quello emergenziale della scorsa primavera, dove il Comune di Vallecrosia aveva erogato oltre 1.000 buoni alimentari da 50 euro in vari tranche ad oltre 200 famiglie residenti . Anche nel bando aperto in questi giorni il Comune impegnerà altri 50.000 euro

L’aiuto economico del ‘Buono spesa’, spendibile in negozi e supermercati di Vallecrosia che hanno aderito all’iniziativa (quasi tutti gli aderenti, la cui lista sarà fornita agli utenti, hanno aggiunto uno sconto sulla spesa per i nuclei segnalati dal 5 al 10%), potrà essere erogato ad un unico componente in rappresentanza del nucleo familiare e terrà conto, ovviamente, del numero dei componenti del nucleo residente. I beneficiari saranno:

- nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione obbligatoria dell’attività produttiva di ogni genere in base ai DPCM ed alle altre disposizioni contro il coronavirus;

- nuclei familiari che hanno subito una perdita, dall’entrata in vigore della normativa emergenziale, di entrate reddituali in conseguenza di licenziamento (a causa della chiusura o della limitazione delle attività di cui alla precedente lettera a) di uno dei componenti, allorquando nel nucleo familiare medesimo non vi sia altra fonte di reddito;

- da coloro che in ogni caso manifestano e attestano chiare e contingenti problematiche economiche a causa dell’emergenza sanitaria in atto.

I richiedenti devono risiedere nel Comune di Vallecrosia e la composizione del nucleo deve corrispondere ai residenti dell’indirizzo dichiarato. Il contributo viene erogato prioritariamente alle persone che non sono già assegnatarie di sostegno erogato da Enti Pubblici (es.: reddito o pensione di cittadinanza, reddito di inclusione, bonus 600 euro o altro).

L’Assessore Marilena Piardi precisa che l’Ufficio Servizi Sociali tuttavia si riserverà ulteriori erogazioni una volta esaurito il soddisfacimento della prima distribuzione avviandone di successive dando priorità ai nuclei più bisognosi fino alla concorrenza della cifra stanziata. Oltre ai buoni spesa l’Ufficio ha la possibilità di donare pacchi viveri per le famiglie con necessità contingenti, i prodotti alimentari di questi pacchi sono stati conferiti da privati ed esercizi del territorio nelle varie campagne di raccolta che il Comune, con le Associazioni collaboranti e con l’aiuto della squadra comunale di Protezione Civile, hanno lanciato in questo periodo emergenziale. Negli ultimi dieci mesi diverse tonnellate di generi alimentari a lunga scadenza sono stati distribuiti all’utenza.

“Voglio ringraziare il personale dei Servizi Sociali – termina l’Assessore Piardi - per il costante impegno profuso senza mai mancare un giorno in presenza in ufficio nell’ultimo anno per cercare di lenire le problematiche portate dalla pandemia: è chiaro che i bisogni dell’utenza sono aumentati esponenzialmente e che nuove fasce di cittadinanza si sono affacciati agli sportelli, che ogni pratica vada istruita e definita, che occorra sempre più tempo e impegno tra l’altro caricandosi l’animo delle preoccupazioni e disagi degli utenti. Anche il ricevimento in presenza degli assistiti non si è mai interrotto in questi mesi, pertanto l’Ufficio Servizi Sociali resterà a disposizione per ogni eventuale chiarimento, colloqui con le assistenti sociali e rilascio della modulistica previo appuntamento telefonando al numero 0184252253 oppure, per le sole informazioni generali, con accesso diretto nelle mattinate del mercoledì e giovedì dalle 9,30 alle 12,30”.