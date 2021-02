Fimi propone il Festival fuori dall'Ariston e da Sanremo, Biancheri: “Evitare dichiarazioni che generino confusione”

Ormai non si contano più le opinioni sul prossimo Festival di Sanremo e tutti sembrano voler intervenire per dire la propria su un'edizione che, grazie anche al polverone che la sta anticipando, è destinata a fare la storia.

Questa mattina abbiamo pubblicato l'intervento di Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana) che, addirittura, arriva a pensare un Festival all'esterno dell'Ariston e fuori da Sanremo, addirittura al Forum di Assago a Milano. Ennesima opinione che si somma alle altre arrivate da ogni dove durante le ultime settimane.

Ipotesi che, come ipotizzabile, trova un secco 'no' da parte di chi sta lavorando per un'edizione in sicurezza.

Replica così a Fimi il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri: “In questa fase delicata andrebbero evitate dichiarazioni che contribuiscono unicamente a generare ulteriore confusione. Il Festival e la città di Sanremo sono indissolubili, questo è assolutamente ovvio. Siamo in attesa di ricevere i protocolli sanitari validati dal Cts e le interlocuzioni con Rai e direzione artistica sono continue, anche in relazione al quadro sanitario generale”.



“Ribadisco ancora una volta che in questo contesto così complesso servono la massima unità d'intenti e grande collaborazione tra tra tutti gli enti, le istituzioni e le parti coinvolte” conclude il sindaco Biancheri.