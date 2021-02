Scattati i controlli francesi ai confini: code a Ponte San Ludovico e San Luigi ma anche in autostrada

Come era prevedibile, alla prima mattinata di controlli si stanno verificando lunghe code ai confini italo-francesi tra Ventimiglia e Mentone.

Da ieri, infatti, sono state instaurate nuove restrizioni in Francia a causa della pandemia da Covid-19 e, alla prova del nove dopo la giornata festiva, questa mattina l’arrivo dei molti lavoratori frontalieri ha creato incolonnamenti sia a Ponte San Ludovico che a Ponte San Luigi. Controlli dei gendarmi francesi anche in autostrada e, quindi, problemi per gli italiani che stanno raggiungendo la Costa Azzurra e il Principato di Monaco per svolgere il proprio impiego.

In pratica, tranne che per i frontalieri (che devono esibire un documento rilasciato dal proprio datore di lavoro), chi vuole andare in Francia deve avere l’attestazione di un tampone negativo nelle 72 ore precedenti. Le preoccupazioni dei transalpini si basano sui numeri: 27mila le persone ricoverate in Francia, delle quali tremila in terapia intensiva. Il primo ministro, venerdì scorso ha confermato che la situazione è preoccupante e che la pandemia rischia una forte accelerazione.

La Francia ha deciso di chiudere i confini ai paesi non appartenenti all'Unione Europea, dalla prossima mezzanotte e attuato la nuova misura anche ai confini ‘terrestri’ , con la richiesta di un test negativo per passare il confine, ad eccezione dei lavoratori transfrontalieri. Ma i controlli di questi ultimi, ovviamente, generano code con le lamentele degli stessi, diretti verso il loro posto di lavoro.