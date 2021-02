Arma di Taggia: raid nella notte, vetrine spaccate e furti nei negozi in centro (Foto e Video)

Diversi negozi del centro di Arma di Taggia hanno iniziato la nuova settimana con un'amara sorpresa: vetrine spaccate e, in alcuni casi, anche furti di incassi e merce.

Il tutto è successo nella notte tra via Queirolo e via Boselli, sul caso stanno ora indagando i Carabinieri della locale stazione. Tre i locali presi di mira: 'Green Bar', il bar 'Il Muretto' ed il negozio di abbigliamento 'Charlotte'.

Fondamentali potranno essere le testimonianze dei residenti, siccome pare che la zona non sia coperta da telecamere di videosorveglianza. Stando a quanto appreso in zona, pare che non sia il primo atto vandalico alle attività del centro. Sarebbe successo anche qualche settimana fa.