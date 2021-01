Ventimiglia: il presidente della Caritas Intemelia su un nuovo centro per migranti "Contrari alla chiusura del Campo Roya"

"Sono tra i 50 e i 100 i migranti che ogni giorno raggiungono il confine italo francese nel tentativo di espatriare in Francia". Lo ha detto all’agenzia Ansa Maurizio Marmo, presidente della Caritas Intemelia.

Marmo ha commentato così il protocollo per istituire il nuovo centro di transito nell'imperiese. "Il numero – prosegue - varia a seconda dei periodi e delle restrizioni, ma resta un'emergenza, specie a fronte di queste temperature invernali. A differenza di un tempo i migranti non sono più concentrati in unico punto, ma sono sparsi in diverse aree della città con accampamenti lungo la ferrovia, il fiume Roya, la spiaggia o in alcuni casolari abbandonati”.

I migranti che tentano di passare il confine sono per la maggior parte etiopi ma ci sono anche sudanesi e, utilizzando la cosiddetta ‘rotta balcanica’ anche iracheni e afghani. “Siamo sempre stati contrari alla chiusura del Parco Roya – ha concluso Marmo – e, in questo momento non esiste alcuna accoglienza. Riteniamo che un centro di transito debba essere aperto vicino al confine. L'esperienza insegna che gran parte degli stranieri cerca di raggiungere la Francia attraverso Ventimiglia".