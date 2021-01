Sanremo: verifiche dei Carabinieri del Nas oggi a 'Casa Serena', dal verbale non sarebbero emerse irregolarità (Foto)

Dal verbale che è stato scritto, al termine della visita di oggi a Casa Serena, non sembrano esserci state anomalie particolari secondo i Carabinieri del Nas di Genova, che hanno controllato attentamente tutta la struttura di frazione Poggio a Sanremo.

I Carabinieri hanno eseguito tutta una serie di verifiche all’interno della Rsa matuziana, partendo dalle cucine per arrivare ai vari piani, entrando anche nelle zone Covid. All’interno dell’area dove vengono confezionati i pasti è stato fatto il controllo delle normative Hccp ma sono stati attentamente valutati i protocolli per le normative anti Covid e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

I Carabinieri sono andati via verso le 16 e, come detto, dal verbale che è stato redatto e consegnato alla dirigenze della casa di riposo non risulterebbero anomalie. Intanto rimane ancora a casa il direttore sanitario Leodino Guadagno, ancora positivo al Covid e, per il momento sostituito da Danilo Papa, inviato dall’Asl.

Entro domani dovrebbero essere resi noti i risultati dei tamponi eseguiti oggi a ospiti e operatori della struttura sanitaria che, lo ricordiamo, è al centro di un focolaio di Coronavirus da diversi giorni. Il tutto in attesa di poter somministrare i vaccini che, ovviamente, l’Asl ha momentaneamente bloccato in attesa che la situazione di ‘Casa Serena’ possa migliorare.

(Le foto di oggi a Casa Serena di Tonino Bonomo)