Sanremo: da ieri il nuovo 'drive trough' per i tamponi Covid-19 si svolge alla vecchia stazione (Foto)

E' scattato ieri il cosiddetto sistema di tamponi in 'drive through' di Sanremo, trasferito dal Palafiori alla vecchia stazione ferroviaria, tra piazza Cesare Battisti e via Adolfo Rava, per consentire l'allestimento della struttura di corso Garibaldi per il Festival.

L’attività al Palafiori è terminata sabato scorso e ripresa ieri nella nuova e temporanea location che affaccia sul lungomare Italo Calvino. Il nuovo percorso, come si vede dalle foto, prevede un anello dedicato che inizia con l’accesso da piazza Cesare Battisti (direzione levante) subito dopo il vecchio accesso principale della stazione, seguendo il perimetro esterno della stessa passando sotto la pensilina dell’ex scalo ferroviario.

Gli utenti, a bordo delle loro auto, dopo aver eseguito il tampone in via Adolfo Rava, si rimetteranno nella circolazione stradale sempre in piazza Cesare Battisti.