Valle Argentina: aveva un fucile in auto e uno ad Andagna, 33enne cacciatore arrestato dai Carabinieri

Le Stazioni dei Carabinieri Forestali di Triora e Badalucco, in Valle Argentina, hanno arrestato un uomo di 33 anni.

Dopo settimane di appostamenti e di studio del modus operandi, i Carabinieri hanno atteso che la squadra rientrasse da una battuta al cinghiale per controllare i documenti e le armi dei componenti: il 33enne, che affiancava una squadra di caccia all’ungulato della zona, è stato trovato in possesso di una carabina Remington sotto ai sedili posteriori della sua auto. Sprovvisto di tesserino venatorio e senza permesso per il fucile, aveva con sé un’arma con una matricola non presente nelle banche dati europee.

E’ stato denuncato e gli sono state sequestrate 45 munizioni calibro 280 Rem non denunciate, 1,5 kg di carne di cinghiale e il fucile stesso. Il giorno dopo, appena le condizioni di luce lo hanno permesso, i militari hanno svolto una perquisizione nei capanni in uso al 33enne in frazione Andagna a Molini di Triora, trovando un altro fucile di marca ignota e con matricola abrasa, circostanza che ha consentito di procedere all’arresto.

La Procura di Imperia ha disposto il trasferimento in carcere.