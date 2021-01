Su Facebook insulti contro la Polizia Locale di Taggia: il Comune querela 5 persone

A causare il malumore di questi utenti, le multe elevate dalla Polizia Locale per inosservanza di alcune norme del Codice della Strada ma anche per il mancato rispetto delle misure nazionali anti Covid, come ad esempio l’obbligo di indossare la mascherina. La discussione du Facebook sarebbe trascesa con frasi, considerazioni, insulti e altro. I post non sono passati inosservati sia all’attenzione della comunità tabiese che dei diretti interessati.