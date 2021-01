Molini di Triora: nuovi problemi per la Provinciale 548 della Valle Argentina chiusa a un chilometro dal paese

Nuovi problemi per la strada Provinciale 548 della Valle Argentina, a un chilometro e mezzo da Molini di Triora. In un punto in cui erano già presenti lavori per una frana avvenuta nei mesi scorsi, la pioggia delle ultime ore ha fatto cadere un pezzo di guard-rail.

Proprio per questo è stato deciso di chiuderla nel pomeriggio di oggi, come avveniva ad orari durante i lavori. Ora, quindi, è obbligatorio il transito per la variante di Andagna e, lunedì verrà fatto il punto della situazione per capire il da farsi.