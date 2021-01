Sanremo, Gorlero (Amaie Energia): “Senza covid il 2020 sarebbe stato il migliore di sempre per l'Asta/Deposito del Mercato dei Fiori”

Rammarico di Amaie Energia perché a causa della pandemia non si è raggiunto il traguardo degli 8 milioni di euro di fatturato. Dal 2013 ad oggi l’Asta/Deposito del Mercato dei Fiori di Sanremo è andato via via aumentando. Si tratta del servizio di vendita per conto dei floricoltori effettuato da Amaie Energia che ha oramai pressoché soppiantato il vecchio sistema di vendita sul plateatico.

Grazie al sistema Asta/Deposito i floricoltori hanno la garanzia non solo della vendita dei loro prodotti al prezzo ottimale del giorno ma anche quella della sicurezza dei pagamenti e, a determinate condizioni, persino il pagamento immediato a fronte della presentazione della fattura, ed evidentemente questi benefici stanno convincendo molti operatori ad aderire a questo sistema di vendita e ad aumentare la quota di prodotto conferito.



“Questo percorso virtuoso, che certamente ripartirà nel 2021, avrebbe potuto avere un suggello straordinario nel 2020 se non fosse stato per il covid 19” dichiara il presidente Andrea Gorlero.

Nel periodo gennaio/febbraio 2020 il fatturato ha registrato un incremento del 15% rispetto all’anno precedente (3,750 milioni di euro nel 2020 rispetto a 3,260 milioni nel 2019) e del 23% nel periodo novembre/dicembre (1,510 milioni di euro nel 2020 rispetto a 1,220 milioni nel 2019).

In questi cinque mesi il fatturato 2020 ha quindi raggiunto 5,260 milioni contro i 4,480 milioni del anno precedenti.

I mesi da maggio ad ottobre poi nel 2020 hanno registrato una sostanziale tenuta rispetto al 2019, con un fatturato di 0.74 milioni mentre a causa della pandemia da covid 19 i mesi del lockdown marzo ed aprile 2020 hanno registrata una enorme riduzione del fatturato, con una perdita di oltre 55% (0,840 milioni nel 2020 rispetto a 1,990 milioni nel 2019).

Conseguentemente il totale dell’anno 2020 si è attestato su 6,840 milioni contro i 7,180 del 2019, con una perdita , peraltro contenuta, del 5%.

Se però il 2020 fosse stato un anno normale, non pregiudicato dalla pandemia covid 19, anche ipotizzando che nel periodo marzo/aprile 2020 il fatturato si fosse mantenuto al livello del 2020 (e quindi senza l’incremento del 15% precedentemente rilevato) appare evidente come il 2020 sarebbe stato l’anno con il maggior fatturato di sempre, attestandosi sugli 8 milioni di euro con un incremento del 11% rispetto al massimo degli anni precedenti

Il Presidente di Amaie Energia Andrea Gorlero ha dichiarato a riguardo: “Resta il rammarico per un’occasione formidabile “persa“ nel 2020 a causa del covid, ma siamo comunque convinti che ormai la formula Asta/Deposito del Mercato dei Fiori di Sanremo è stata recepita da tutti come una grande opportunità per il settore. Un ringraziamento doveroso va al direttore Barbagelata ed ai suoi collaboratori ; ma non ci fermeremo qui. Siamo convinti che in nostro fatturato, così come il livello di gradimento degli utenti, aumenterà anche in futuro , beneficiando degli investimenti per la ristrutturazione del Mercato che a breve Amaie Energia effettuerà sulla struttura di Valle Armea, in base alla nuova Convenzione pluriennale e quindi con l’accordo del Comune di Sanremo”.