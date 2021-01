FELICI E VELOCI |

Felici & Veloci, la nuova ricetta AutograFata di Fata Zucchina: “il Calderone scacciapreoccupazione”

Kiwi farcito dolce-salato senza cottura

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché…

►è una colazione ricca di fibre e di calcio: un ottimo modo per iniziare la giornata

►è utile, con la sua vitamina C per rinforzare le difese immunitarie

►è utile, con la sua vitamina C, per assorbire al meglio il ferro del pane di segale e delle noci

► è una ricetta divertente, da preparare in tempo record

GLI INGREDIENTI (per 4 persone: 1 kiwi + 1 bastoncino di formaggio a testa)



4 Dolcekiwi

1 fetta di pane di segale

2 fette di Caciocavallo

2 cucchiai di crema 100 % noci

4 cucchiaini di legno (o a perdere) FASE 1

Tagliate la calotta del kiwi e scavatelo con l’ausilio di un cucchiaino, tenendo da parte la polpa FASE 2

Tagliate il pane a piccoli tocchetti FASE 3

A parte, unite la polpa del kiwi alla crema di noci e ai tocchetti di pane FASE 4



Modellate ogni cucchiaino a forma di scopa (per scacciare le preoccupazioni!) tagliando a metà le fette di formaggio, quindi formando delle frange sottili per ogni metà fetta FASE 5

Avvolgete la parte conca dei cucchiaini con le fette di formaggio formando delle scopette scacciapensieri FASE 6

Con l’impasto dolce-salato ottenuto in precedenza, farcite il kiwi svuotato (come fosse un calderone), quindi immergete il cucchia-scopa per girare bene il tutto e degustare la pozione favolosa

Iscriviti alla Chat WhatsApp dedicata alle notizie di GOURMET.

Potrete ricevere sul vostro WhatsApp le notizie che il nostro gruppo Morenews pubblicherà sulla enogastronomia.

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 095 4317

- inviare un messaggio con il testo GOURMET

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP GOURMET sempre al numero 0039 348 095 4317.

Maggiori info CLICCANDO QUI.