Ad Arma di Taggia la Befana in videochiamata per i bambini della scuola dell'infanzia di via Colombo

I bimbi della scuola dell'infanzia di via Colombo ad Arma di Taggia hanno avuto una bella sorpresa per il loro ritorno a scuola: una videochiamata della befana. L'aiutante della simpatica vecchina, il patron Graziano Farina ha fatto visita ai bimbi della sezione B per metterli in collegamento.



Anche la 'Befana vien dal mare', nota iniziativa legata all'epifania e organizzata ad Arma di Taggia dal gruppo Arma Pesca, si è dovuta adattare al tempo del Covid rivedendo la tradizionale formula di quest'anno. Così la befana si è attrezzata per fare videochiamate ai bambini del comune.



"E’ stato molto emozionante riuscire a farle qualche domanda, ma soprattutto vedere la sua casa. - ci hanno raccontato i bambini della sezione B della scuola dell'infanzia di via Colombo - Stava realizzando una calza a maglia e ci ha detto che è un lavoro lungo e di precisione e che lei si stanca facilmente perché è molto anziana, a tal punto che non si ricorda neppure quanti anni ha. Nei prossimi giorni si riposerà per poterci poi incontrare sabato 9 gennaio dalle 14.30 in poi per le vie di Arma Arriverà dal mare in barca, che bello! Siamo emozionati e felici!".

A tal proposito, da Arma Pesca, ricordano che l'appuntamento itinerante per le vie di Arma di Taggia si svolgerà nel pieno rispetto delle misure anti Covid, quindi "...evitando assembramenti, rispettando le distanze e indossando sempre le mascherine".