Felici & Veloci, la nuova ricetta AutograFata di Fata Zucchina: “MELAx8”

Una mela snack in 8 varianti senza cottura.

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché…

► è uno snack ricco di fibre ► è uno spezzafame che accontenta tutti (dolce + salato) ► è utile, con i suoi benefici protettivi, per cuore e ossa ► è una ricetta facile da preparare in tempo record GLI INGREDIENTI(per 4 persone: 1 spicchio dolce + 1 salato cad.) 1 mela Melinda Enjoy

25 g di cioccolato fondente 50%

1 cucchiaino di miele di acacia

1 cucchiaino di crema di pistacchio spalmabile

4 nocciole

4 pistacchi

1 noce

1 cucchiaino di cocco rapè

40 g di formaggio spalmabile (tipo robiola)

1 cucchiaino di erbe aromatiche

4 olive nere

1 cucchiaino di semi di zucca FASE 1 Ricomponete la forma della mela con tutti gli 8 spicchi vicini tra di loro FASE 2 Lavate bene la mela mantenendo la buccia e, con l’aiuto di un tagliamela, dividetela in 8 spicchi FASE 3 Ricoprite il 1° spicchio con: cioccolato fondente fuso e nocciole ridotte in granella FASE 4

Ricoprite il 2° spicchio con: miele e noci ridotte in granella FASE 5 Ricopri il 3° spicchio con: cioccolato fondente fuso e cocco rapè FASE 6 Ricoprite il 4° spicchio con: crema di pistacchio e pistacchi ridotti in granella FASE 7

Ricoprite il 5° spicchio con: formaggio spalmabile e mandorle ridotte in granella FASE 8 Ricoprite il 6° spicchio con: formaggio spalmabile e pioggia di erbette aromatiche FASE 9 Ricoprite il 7° spicchio con: formaggio spalmabile e le olive a pezzetti FASE 10 Ricoprite l’8° spicchio con: formaggio spalmabile e semi di zucca ridotti in granella

