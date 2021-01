Oggi 26 nuovi casi di covid nel Principato di Monaco: 15 ricoverati, uno in terapia intensiva

Oggi si sono registrati 26 nuovi casi di covid nel Principato di Monaco, dato che porta il totale dei contagiati a 853 dall'inizio dell'emergenza.



Questa sera al CHPG sono 15 le persone in cura: 14 pazienti di cui 6 residenti sono ricoverati. Un paziente è in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono registrate 12 guarigioni per un totale di 704 pazienti guariti.



Sono 86 le persone con pochi sintomi seguite dal Centro di Monitoraggio Domestico e invitate a rimanere a casa.