Triora: dal 1° gennaio sui social network sarà disponibile il calendario delle 'Donne di Triora'

Dal primo gennaio sarà disponibile, sulla pagina Facebook di ‘Daruma foto’, il calendario ‘Donne di Triora’, dedicato alle streghe del borgo del Cerbero.

L'idea nasce dalla collaborazione con Sophie Lamour, artista appassionata del borgo e di leggende e l'associazione ‘L'Amour burlesque’ di Genova. Un gesto per ricordare la grande storia di un piccolo borgo in un luogo straordinario, pieno di bellezza e leggenda, che non finisce mai di stupire. Le streghe sapevano incantare grandi e piccini con il sapere della magia bianca, legata al cambiamento delle stagioni della natura.

Sapevano di medicina, erano detentrici di un sapere secolare legato alla Terra, e rispettavano e amavano gli animali. Un omaggio ad un antico borgo carico di mistero e di storia. I proventi andranno in favore del Comune di Triora, duramente colpito dall'ultima alluvione. La magia delle donne di Triora vivrà per sempre.