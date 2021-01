Sanremo2021, i bookmaker puntano su Francesca Michielin e Fedez, Maneskin outsider a 7,00

Un Sanremo 2021 targato X Factor e Amici: come succede da qualche edizione, anche quest’anno il cast del Festival attinge a piene mani dai cantanti sfornati dai talent. Per gli analisti di Stanleybet.it, i favoriti sono Francesca Michielin e Fedez, una vincitrice della quinta edizione di X Factor, l’altro storico giudice dello show. Il successo sul palco dell’Ariston vale 4 volte la scommessa, davanti a Irama (che ha trionfato ad Amici nel 2018), offerto a 5,00. Terzo posto in lavagna per i Maneskin: vincitori annunciati dell’edizione di X Factor che poi andò a Lorenzo Licitra, sono pronti alla rivincita a Sanremo, un’ipotesi a 7 volte la posta. Lanciata dall’ultima edizione del talent di Maria De Filippi e autrice di uno dei tormentoni dell’estate 2020, Gaia potrebbe essere la sorpresa della kermesse, con la vittoria bancata a 8,00.



Ad Amici, ricorda agipronews, Annalisa arrivò seconda nel 2010, vincendo però il premio della critica: in dieci anni di carriera, ha partecipato più volte al Festival, salendo sul gradino più basso del podio nel 2018. Il primo posto in quest’edizione vale 10,00, come per Arisa, veterana di Sanremo (trionfò nel 2009 tra le Nuove proposte e nel 2014 tra i Big), ex giudice di X Factor e ora tra gli insegnanti di Amici. A 10,00 anche Aiello e Ermal Meta. Il giovane cantautore Fulminacci vale 15 volte la scommessa, insieme a Lo Stato Sociale, la band che si fece conoscere al grande pubblico proprio grazie alla partecipazione a Sanremo con "Una vita in vacanza". Stessa quota anche per Max Gazzè (che partecipa insieme alla Trifluoperazina Monstery Band), e per Noemi, concorrente a X Factor 2009 e alla sua sesta volta al Festival. A 15,00 anche il bis di Francesco Renga, che vinse nel 2005 con "Angelo". A 20 volte la scommessa Malika Ayane (che a Sanremo ha vinto due volte il Premio della critica), il cantautore Gio Evan, il rapper Willie Peyote, i siciliani Colapesce e Dimartino. Si gioca a 25,00 la vittoria del giovane Fasma e della rapper Madame, mentre si sale a 28,00 per la band romagnola Extralisscio, sul palco con Davide Toffolo.



E’ stato involontariamente uno dei protagonisti della scorsa edizione del Festival, quest’anno Bugo torna in gara ma per i bookmaker non ha molte possibilità di vincere: il successo si gioca a 30,00, stessa quota anche per il rapper Random. A 35,00 il duo milanese dei Coma Cose e La rappresentante di lista, a 40,00 la vittoria di Ghemon, mentre l’inossidabile Orietta Berti - la sua prima partecipazione al Festival risale al 1966 - chiude la lavagna a 50 volte la posta.