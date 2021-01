Maltempo sulla Costa Azzurra: una fitta grandinata ha imbiancato anche il Principato di Monaco (Foto)

Fitta grandinata, questo pomeriggio intorno alle 15.30 su tutto il Principato di Monaco. Una coltre bianca ha coperto Montecarlo ed anche altre zone della Còte.

Un paesaggio anomalo per alcuni minuti in questa fine del 2020 davvero particolare per tutti. Pochi minuti sono bastati per creare un paesaggio natalizio e poi è anche spuntato l'arcobaleno.

E' stata chiusa al traffico l'autostrada per circa un'ora nella zona de La Turbie.

Il fulmine invece, che si è abbattuto questo pomeriggio nel dipartimento delle Alpi Marittime a Monaco ha causato un arresto di breve durata delle linee ad alta tensione della rete di trasmissione elettrica francese. I danni sono stati causati nella sottostazione che fornisce elettricità al distretto di Fontvieille e gran parte dell'ovest del Principato. Gli inverter e i generatori presenti nei siti sono subito entrati in funzione. L'energia elettrica è stata riattivata dopo dieci minuti. Nessun danno alle strutture di distribuzione è stato registrato e la distribuzione dell'elettricità ha ripreso la normale attività poco dopo.