Coronavirus: ecco i primi vaccini destinati alla nostra provincia, arrivati stamattina al 'Borea' (Foto e Video)

La speranza è arrivata sotto forma di scatolone. In mattinata, dopo una tappa tecnica all’ospedale di Imperia, è giunto il primo scatolone bianco all’ospedale 'Borea' di Sanremo con le 3.000 fiale contenenti il vaccino contro il Covid-19, scortato dalla Polizia di Stato e Stradale.

Intorno alle 10, anche nella nostra provincia i vaccini contro il Covid-19 sono arrivati come negli altri 13 centri sanitari della Liguria. 16 i cosiddetti ‘pizza box’ (questo il nome dei contenitori usati per trasportare i vaccini Pfizer, ndr) destinati alla Liguria e, tre di questi sono arrivati in provincia di Imperia, più precisamente all’ospedale ‘Borea’.

I primi ad essere vaccinati nella nostra Asl saranno: Monica Allegri, 45enne infermiera del Pronto soccorso, il primario delle Malattie Infettive Giovanni Cenderello, 48 anni. Quindi saranno: Carla Filippi, 59enne coordinatrice del reparto di Rianimazione e il primario dello stesso, Giorgio Ardizzone di 61 anni. La prima Rsa a far partire le vaccinazioni sarà la Fondazione Zitomirski di Vallecrosia.

Per la nostra regione ci saranno più delle 16mila dosi previste. AIFA, dopo le ripetute richieste ha autorizzato all’uso di 6 dosi da un flacone. Questo significa che per le dosi in consegna, passeremo dalla disponibilità di 15.600 dosi a 18.720 dosi. Questo numero diventa importante se lo proiettiamo sulle dosi che sono state autorizzate in questa prima fase, 60.142 dosi (destinate a: personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri, volontari delle pubbliche assistenze, ospiti e operatori delle Rsa, ndr). Con questo incremento del 20% verrà offerto il vaccino a 12mila persone in più.

L’indice ‘R con T’ è prossimo all’1, per la precisione 0,96, in base alla media: 0,92 di La Spezia, 0,98 di Savona e 1 su Genova e Imperia. Da una quindicina di giorni il dato è prossimo all’unità ovvero ogni soggetto ne infetta un altro. Il quadro degli accessi negli ospedali è stabile con una cinquantina di accessi per malati Covid.

Negli ultimi giorni è stato rilevato un aumento di malati quindi vuol dire che ci stiamo discostando da quel’ R(t) 0.95 che abbiamo ipotizzato e stimato, nell’ultimo mese. Il rispetto delle regole è fondamentale per far si che la situazione non diventi di nuovo drammatica come era qualche mese fa.