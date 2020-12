Il vaccino Covid domani arriverà in Liguria: attenzione massima per mantenere il tasso RT entro l'1

Domani, mercoledì 30 dicembre, dalle 9.30 ed entro le 14, i vaccini contro il Covid-19 saranno consegnati nei 14 centri sanitari della Liguria. La conferma è arrivata stasera direttamente dal presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti e da Barbara Rebesco, direttore della struttura complessa politiche del farmaco di Alisa e referente regionale per la logistica del vaccino Covid.

16 i ‘pizza box’ (questo il nome dei contenitori usati per trasportare i vaccini Pfizer ndr) destinati alla Liguria, 3 di questi arriveranno in provincia di Imperia.

Per la nostra regione ci saranno più delle 16mila dosi previste. “AIFA, dopo nostre ripetute richieste ha autorizzato all’uso di 6 dosi da un flacone. Questo significa che per le dosi in consegna, passeremo dalla disponibilità di 15.600 dosi a 18.720 dosi. Questo numero diventa importante se lo proiettiamo sulle dosi che sono state autorizzate in questa prima fase, 60.142 dosi (destinate a: personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri, volontari delle pubbliche assistenze, ospiti e operatori delle Rsa, ndr). Con questo incremento del 20% potremo offrire il vaccino a 12mila persone in più” - ha spiegato la dott.ssa Rebesco. "Abbiamo concluso la prima tornata di vaccinazioni simbolica e domani arriveranno ulteriori 16mila dosi, anzi, anche qualcosa in più grazie al fatto che Aifa ha accolto le nostre richieste autorizzando 6 dosi per ciascuna fiala. Il 31 dicembre, al mattino, partiranno le vaccinazioni nel resto della Liguria: nonostante il maltempo che ha provocato forse 24 ore di ritardo, sostanzialmente la campagna vaccinale va a regime e da quel momento in poi dovrebbe continuare senza interruzioni” - sottolinea il governatore Toti.

Sul quadro epidemiologico in Liguria, il dott. Filippo Ansaldi, responsabile prevenzione Alisa, ha detto: “L’incidenza, i nuovi casi nella nostra regione, è costante, inferiore al picco ma comunque degna di attenzione. Il quadro è coerente tra le diverse province liguri”.

Dalle slide si evince che l’R(t) è prossimo all’1, per la precisione 0,96, in base alla media: 0,92 di La Spezia, 0,98 di Savona e 1 su Genova e Imperia. “Questa diminuzione dell’incidenza e stabilità si manifesta nell’R(t). Da una quindicina di giorni il dato è prossimo all’unità. Ogni soggetto ne infetta un altro. Dobbiamo restare grande attenzione per far si che non ci sia un incremento di casi”.