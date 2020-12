Altri quattro casi positivi per Covid-19, quest’oggi nel Principato di Monaco, con il bilancio che supera quota 800 (esattamente 803) tra le persone colpite dal Coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.

Sono nove i pazienti che stasera sono in cura all’ospedale ‘Principessa Grace’, di cui uno in terapia intensiva. Sono invece sei le guarigioni di oggi, per un bilancio di 686. Infine sono 53 le persone sono seguite in sorveglianza attiva, con pochi sintomi e invitati a rinchiudersi a casa.