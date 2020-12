Incidente questa mattina intorno alle 7 in via Roma a Sanremo, nei pressi dell'ufficio postale. Un passante è stato investito da un’auto per cause ancora in via d’accertamento.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza di Sanremo Soccorso, che ha portato il pedone in ospedale, in codice giallo di media gravità.