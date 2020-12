Sanremo: scende per un controllo della Municipale e viene investito dalla sua stessa auto. Gravemente ferito un uomo (Foto)

Incidente dai risvolti ancora poco chiari questa mattina allo svincolo autostradale di Sanremo. Un uomo è stato investito dalla sua stessa auto, una lussuosa Bentley con targa straniera, nel momento in cui era sceso dalla vettura per fornire i documenti alla Polizia Municipale impegnata nei controlli sui mezzi in arrivo a Sanremo.

Pare che l'auto, a bordo della quale era rimasta la moglie, non avesse il freno a mano inserito. Sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia Stradale. L'uomo ha riportato serie ferite ed è stato portato in ospedale in codice 'rosso' dai Volontari Sanremo Soccorso.

A seguito dell'incidente e per favorire i soccorsi all'uomo il traffico ha subìto pesanti rallentamenti in zona.