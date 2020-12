Ospedaletti: sospese le due vigilesse al centro della furiosa lite del settembre scorso al comando

Sono state sospese, rispettivamente per 10 e 7 giorni, Marianna Panzini e Jenny D’Agostino, le due vigilesse al centro di un caso avvenuto nel settembre scorso al Comando di Ospedaletti per la presunta mancata custodia della pistola, che sarebbe stata lasciata per alcuni minuti su una scrivania.

Come confermato dal Sindaco della città delle rose Marianna Panzini tornerà in servizio il 31 dicembre mentre la D’Agostino tornerà il 28. Nei momenti immediatamente successivi al caso, le due vigilesse vennero assegnate a diversi incarichi. Ora è scattato il provvedimento disciplinare.