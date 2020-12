Intervento di Polizia, Polizia Municipale e Croce Verde questa mattina in piazza Eroi nella zona della fontana Siro Carli per soccorrere un clochard che pare stesse infastidendo i passanti.

In un primo momento sembrava che l'uomo stesse accettando di buon grado il trasporto in ospedale ma, al momento di salire in ambulanza, si è dato alla fuga in direzione di via Palazzo.