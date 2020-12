Sono ancora una volta sold-out i Calendari di beneficenza di Bordighera realizzati dall’Associazione BordiEventi a sostegno della Protezione Civile di Bordighera.

Il calendario, illustrato con fotografie degli scorci più suggestivi della città, risultate vincitrici di un concorso, ha già comportato l’esaurimento di oltre 250 copie e l’ordinazione di una seconda ristampa, aumentando per la quarta volta la tiratura.

Ogni mese dell’anno è rappresentato da panoramiche particolari, e corredato da ricette e curiosità locali che fanno di Bordighera un luogo da amare.

Grande è stata la risposta del pubblico anche nell’acquisto del calendario, prenotato on line o ritirato direttamente nella prima distribuzione avvenuta sabato scorso all’interno dei locali del Mercato Coperto.

Una prima parte del ricavato è già stata devoluta in beneficenza con quattro scatoloni di generi alimentari e un buono da 100€ (premio del concorso fotografico vinto da Riccardo Bonavia, e da questo devoluto) destinati alla Mensa dei Poveri della Parrocchia di Terrasanta, consegnati a Padre Faustino. Un 'regalo di Natale' a chi si trova in situazione di difficoltà.

“È un calendario davvero bellissimo - racconta Axel Vignotto, Presidente dell’Associazione BordiEventi - e siamo felicissimi di aver ricevuto così tanti feedback positivi da chi l’ha già preso in mano. Non avremmo mai pensato di poter ottenere una così grande soddisfazione: molti sono i calendari prenotati, tanti quelli già consegnati, e altrettanti quelli già spediti per posta nei luoghi più disparati d’Italia, dalla Valle d’Aosta fino alla Calabria, ed anche all’estero, con ordinazioni sino a Londra e in Svezia. Altri sono ancora da impacchettare poiché continuano ad arrivare richieste, al punto che abbiamo esaurito le copie ordinate per la stampa ed abbiamo dovuto richiedere un’altra abbondante tiratura. Ricordiamo che le consegne continuano quindi in tutte le modalità: sia attraverso il servizio postale che attraverso il ritiro da parte degli acquirenti presso la Tabaccheria della Piazza della Stazione. Siamo impegnatissimi, ma ancor più felici di tutto questo affetto per la cittadina in cui viviamo. Una parte delle Vostre gentili donazioni ha già raggiunto la destinazione, un sostegno alla Mensa dei Poveri, e altri ricavati stanno per essere devoluti alla conclusione della distribuzione”.

“Non mi resta che ringraziare tutti - conclude Axel: da coloro che hanno voluto divertirsi con noi a catturare un’immagine della nostra cittadina, ai ragazzi dell’Associazione che si sono prodigati per questo Progetto, Gianluca Gazzano, Marzia Baldassarre e Paolo Palmero, ai membri della giuria, agli sponsors, ma soprattutto a tutte le persone di buon cuore che hanno reso possibile, con il loro acquisto, tutto ciò. Grazie ancora!”.

Rimangono ancora 40 copie disponibili in arrivo con la ristampa, acquistabili qui https://www.bordieventi.it/Shop/prodotto/calendario-di-beneficenza-bordighera-2021/