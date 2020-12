Imperia: al via l'installazione delle stazioni di ricarica delle auto elettriche in città

Sono iniziati gli scavi in Piazza della Vittoria e in Via Verdi per la posa delle stazioni di ricarica delle auto elettriche. I lavori fanno seguito al Protocollo d'intesa siglato tra il Comune di Imperia e l’Enel allo scopo di favorire una mobilità sostenibile e il rispetto per l’ambiente. Le installazioni successive riguarderanno Borgo Prino, Via Littardi e l'uscita autostradale di Imperia Est.

“È un'operazione importante per il territorio e a costo zero per le casse del Comune, che mette solo a disposizione il suolo pubblico. Si tratta di colonnine di ultima generazione per la ricarica delle auto, che sono sempre più richieste anche dai turisti che visitano Imperia”, commenta l'assessore ai Lavori Pubblici, Ester D'Agostino.