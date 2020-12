Residenza per anziani: come scegliere quella giusta sul portale Peranziani

Quando un genitore comincia a perdere la propria indipendenza sono mille i dubbi che affollano la mente dei figli. A questo punto si viene letteralmente catapultati in un mondo sconosciuto e, troppo spesso, contraddistinto da una serie di pregiudizi. Per questo motivo è importante affidarsi a strutture specializzate che abbiano a cuore la cura e il benessere degli anziani. In Italia infatti esistono delle eccellenti strutture (RSA, case di cura o case di riposo) in termini sia di offerta alberghiera che di assistenza sanitaria. Prima di capire a cosa bisogna prestare attenzione nella scelta vediamo com'è diventato semplice oggi trovare la giusta residenza per anziani.

Residenza per anziani: ricerca gratuita con un semplice click

Quando si ha un parente anziano non più autosufficiente, e non si ha la possibilità di accudirlo personalmente, si inizia a valutare, come possibile alternativa, il ricovero in una residenza per anziani. Generalmente si tratta di una scelta molto difficile da prendere e nel momento in cui si opta per tale eventualità emerge un altro problema da risolvere: quale struttura scegliere?

Fino a qualche anno fa la ricerca della casa di riposo comportava molto più tempo, in quanto ci si doveva personalmente recare presso le singole strutture, parlare con il personale addetto, esaminare i vari ambienti e discutere delle tariffe. Oggi, fortunatamente, grazie al web è diventato tutto molto più semplice. Si può già fare una prima selezione delle residenze da prendere in considerazione, comodamente seduti sul divano di casa. Uno dei migliori portali che si occupa del tema e anche il più completo è sicuramente Peranziani che raccoglie e segnala le migliori strutture residenziali presenti in ogni città. Collegandosi al sito peranziani.it si possono trovare le migliori strutture residenziali per over 65 su territorio nazionale suddivise per categoria (case di riposo, centri Alzheimer, residenze RSA, ecc...). Inoltre, per ogni residenza per anziani esiste una descrizione dettagliata degli ambienti, dei servizi e delle attività offerte nonché delle tariffe praticate. Sul portale troverete anche un interessante blog informativo sulla terza età e tanti consigli utili.

Come scegliere una residenza per anziani: tutti gli aspetti da considerare

Oggi si vive più a lungo, le persone sono più soggette all'usura del tempo, alle malattie degenerative e alle patologie legate alla vecchiaia. Inoltre i ritmi di vita della famiglia moderna sono molto diversi rispetto a quelli del passato e non sempre permettono ai figli di occuparsi dei propri genitori anziani in modo adeguato tenendo conto di tutte le loro esigenze mediche, di sostegno nelle attività quotidiane, psicologiche e relazionali. Le RSA sono invece strutture che riescono a rispondere a tutte queste necessità.

Ovviamente prima di optare per una struttura piuttosto che per un'altra è importante prendere in considerazione tutta una serie di fattori che possono e debbono influenzarne la scelta.

Tra gli aspetti da considerare abbiamo:

il personale medico . Le RSA sono strutture molto complesse, al cui interno, debbono necessariamente essere presenti diverse figure professionali: il direttore sanitario, il dirigente infermieristico, lo psicologo, il dietista, gli infermieri, i fisioterapisti, gli assistenti sociali, gli operatori socio-sanitari e così via;

. Le RSA sono strutture molto complesse, al cui interno, debbono necessariamente essere presenti diverse figure professionali: il direttore sanitario, il dirigente infermieristico, lo psicologo, il dietista, gli infermieri, i fisioterapisti, gli assistenti sociali, gli operatori socio-sanitari e così via; la qualità dell'alimentazione . Ogni età della vita richiede attenzioni specifiche in materia alimentare. In particolar modo, durante la terza età anche se diminuiscono i consumi e rallenta il metabolismo, il corpo dell'anziano necessita di cibo in quantità e varietà ben bilanciati per non appesantirlo e, contemporaneamente, sostenerlo nelle attività quotidiane. È fondamentale quindi orientarsi verso case di riposo caratterizzate da un servizio mensa interno di qualità;

. Ogni età della vita richiede attenzioni specifiche in materia alimentare. In particolar modo, durante la terza età anche se diminuiscono i consumi e rallenta il metabolismo, il corpo dell'anziano necessita di cibo in quantità e varietà ben bilanciati per non appesantirlo e, contemporaneamente, sostenerlo nelle attività quotidiane. È fondamentale quindi orientarsi verso case di riposo caratterizzate da un servizio mensa interno di qualità; la presenza di aree verdi. La presenza di aree verdi nelle immediate vicinanze in cui si vive è un grande beneficio in generale, a maggior ragione per gli anziani che hanno bisogno di armonia e tranquillità.

Esistono poi altri aspetti da considerare come la vicinanza a casa, che rende più facili e frequenti le visite al proprio familiare, e le attività ricreative che vengono organizzate all'interno delle RSA.