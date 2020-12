Forex: come investire in azioni green e sostenibili

L'importanza di investire in azioni green e sostenibili

Il futuro sarà green, per cui investire in azioni sostenibili ha come scopo quello di dirigere l’afflusso di denaro verso compagnie o progetti specifici il cui impegno è quello di portare benefici all’ambiente e alla società, riducendo al minimo l'inquinamento o promuovendo il progresso di nuove tecnologie incentrate sulla ricerca di un'energia pulita, un'agricoltura sostenibile o la prevenzione dell'inquinamento (Green economy: le Pmi verdi italiane quotate in Borsa crescono del 18%, 14 ottobre 2016, Casa&Clima) . Investire in azioni sostenibili è un mezzo per creare una coesistenza tra uomo e natura, soddisfacendo in contemporanea le esigenze di entrambi. Questo andamento è confermato anche dal fatto che le imprese che hanno effettuato degli investimenti green hanno visto un incremento del proprio fatturato nel 2020 del 16% rispetto al 9% delle compagnie non green.

La tendenza ad interessarsi di un futuro sostenibile è ormai una certezza. Più del 47% delle imprese under 35 ha investito in green stock negli ultimi tre anni (contro il 23 % soltanto di quelle over 35) e oltre 432mila imprese italiane si sono orientate verso i prodotti e le tecnologie ecosostenibili negli ultimi cinque anni, quasi 1 su 3. Le previsioni entro il 2024 affermano inoltre che almeno il 38% delle professioni richiederà competenze green, aumentando anche il valore dell’export delle imprese, già in crescita del 16%. (Investimenti verdi, la corsa di 432mila aziende italiane, Jacopo Giliberto, 30 ottobre 2020, Il Sole 24ore).

Perché l'investimento verde attraverso il forex è vantaggioso.

Questi investimenti sono degli strumenti finanziari che permettono di far guadagnare e al contempo servono a migliorare l’ecosistema mondiale. Ci posso essere i green bond e gli impact bond o i fondi green o azioni di società che si impegnano nella decarbonizzazione e nella green economy. Per esempio, Tickmill offre di negoziare i principali indici, inclusi questi titoli verdi, attraverso il mercato forex .

Scegliere la giusta piattaforma di investimento è il modo migliore per ottenere un profitto dai mercati; il trading online è la scelta ottimale per rendere l’investimento semplice ed economico, anche con l’ausilio dei CFD (contratti per differenza). Questi ultimi, essendo contratti con i broker, consentono di investire sia al rialzo che al ribasso, in questo modo il trader trarrà profitto sia da una risalita che da una discesa del mercato. (Forex trading: quali strategie di investimento sono sicure?, 21 novembre 2020, Varese news).

Tra i broker azionari online forex offre un ottimo servizio di trading tramite il mercato OTC (over the counter) che puó guidare l’acuirente a comprare le azioni green internazionali o locali piú convenienti per lui.

I trader italiani inoltre possono investire anche nell'indice ITALY 40 (FTSE MIB), che comprende le società con piú liquidità in Italia inclusi i titoli green tramite CFD. L’Italy 40 offre volatilità sui prezzi di mercato e continue fluttuazioni quotidiane: questo tipo di struttura attira i trader che desiderano trarre profitto da cambiamenti di prezzi a breve termine.