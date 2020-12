Sanremo: da domani i 'Colori del Benessere' aprono in via Martiri con il miele dell'entroterra matuziano

Da domani, Mary ed Ale Sacco apicoltori di Sanremo de ‘I Colori del Benessere’, apriranno domani un piccolo punto vendita, ricavato dal laboratorio di ‘smielatura’ in Via Martiri della Libertà 266.

“A causa del Coronavirus – ci hanno scritto Mary e Ale - non abbiamo più potuto lavorare in fiere e manifestazioni, quindi la nostra è stata una scelta obbligata, per poter continuare a svolgere il nostro lavoro. Come azienda siamo nati da pochi anni, ma conosciuti ed apprezzati da tante persone per i nostri prodotti buoni e naturali. I nostri alveari si trovano sulle colline di Sanremo, ad un'altezza di circa 400 metri, dove vengono accudite da noi stessi con amore e passione”.