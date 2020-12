Alluvione a Molini di Triora: dalle associazioni del Rally, 2mila euro per la ricostruzione

Il sindaco di Molini di Triora, Manuela Sasso ha ricevuto una donazione dalle associazioni coinvolte nel Rallye Sanremo. Un assegno da 2mila euro è stato consegnato al primo cittadino da Alessandro Deveronico, Presidente xrallyteamsanremo, Scuderia piloti e Ufficiali di Gara; Francesco Mileto, Presidente AuG Sanremo Adolfo Rava; Natalino Soracco, Vice Presidente ASD ufficiali di gara Riviera di Ponente; Silvio Rebella in rappresentanza di Massimo Genta, Presidente ASD Marshal Rally Savona.



La donazione nasce dalla volontà di aiutare Molini di Triora uno dei comuni più colpiti durante l’alluvione del 2 - 3 ottobre 2020. Si tratta anche di uno dei borghi che maggiormente vive il Rallye e di fronte all’emergenza le varie associazioni non si sono tirare indietro per dimostrare vicinanza a questo territorio. Il sindaco ha ringraziato tutte le associazioni e le istituzioni intervenute con questo significativo gesto.



Il denaro verrà impegnato per finanziare la ricostruzione. Non è ancora stata presa una decisione definitiva dall’amministrazione Sasso ma la donazione potrebbe contribuire ad erigere una delle pareti crollate nell’area della caserma per poter riottenere così un magazzino comunale.