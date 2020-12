Badalucco (IM): alle Macine del Confluente un momento di relax unico tra il confort delle camere con il camino acceso e una cucina raffinata.

Ingredienti locali e stagionali di eccellenza, ricette raffinate eseguite con cura ed accoglienza con grande attenzione al dettaglio da sempre caratterizzano le Macine del Confluente, un vero paradiso immerso nel verde ed una sosta imperdibile per gli amanti della buona tavola.

Ma le Macine non offrono solo una cucina che concilia il gusto e il benessere, ma anche un’ospitalità a tutto tondo, grazie al confort di sei splendide suite e di una struttura ricettiva, che pone da sempre il benessere degli ospiti al primo posto. Qui è infatti possibile trascorrere una vacanza rigenerante immersi nella natura incantevole della valle Argentina, sempre affascinante in ogni stagione, e godersi un piacevole e rilassante soggiorno.

Con l’avvicinarsi delle feste di natale la combinazione perfetta di alta cucina e ambienti accoglienti può rappresentare un originale regalo di Natale. E così Le Macine del Confluente offrono oggi una soluzione per un regalo originale e di sicuro successo. Il buono regalo “Serenità e Coccole”, è ideale per coppie di tutte le età e prevede un soggiorno in una camera suite con il camino acceso e una cena gourmet.

I voucher regalo sono offerti con diverse formule dalla “privatissima cena a lume di candela” davanti a un caminetto scoppiettante nella vostra suite con elegante servizio in camera con cameriere a disposizione alla “cena romantica” nella sala del ristorante davanti al caminetto o nel fresco dehors in estate al canto delle cicale con vista sulla piscina. Nelle diverse formule è possibile trovare quella adatta a voi o ai vostri cari e con prezzi partono dalla più semplice fuga romantica offerta a 70 euro, al soggiorno romantico e gastronomico più esclusivo e di charme offerto a 230 euro.

Il buono regalo ha la validità di un anno e può essere ricevuto immediatamente tramite il servizio prenotazioni telefonando al 0184-407018 o scrivendo alla mail info@macine.eu.

Locanda le Macine del Confluente è un Ristorante della Tavolozza e si trova a Badalucco in località Oxentina. Dispone di sito internet www.lemacinedelconfluente.com e di una pagina facebook