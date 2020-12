Sanremo: entro la prossima settimana la firma della convenzione con la Rai, a fine dicembre via ai lavori all'Ariston

Potrebbe essere decisiva la prossima settimana per la firma della convenzione tra Rai e Comune di Sanremo per il Festival della Canzone. Secondo i bene informati si tratterebbe di un rinnovo per un anno, anche per capire cosa accadrà in relazione alla pandemia da Coronavirus e come si evolverà per i prossimi mesi.

Da tempo si parla, infatti, del rinnovo che sarebbe praticamente cosa fatta, con entrambe le parti allineate sui punti su cui convergere, ma che ovviamente la pandemia ha rallentato notevolmente. Un rinnovo che potrebbe essere sancito ufficialmente la prossima settimana, a pochi giorni da ‘Sanremo Giovani’, che anche quest’anno torna ad animare musicalmente il dicembre matuziano.

Sarà certamente diverso dallo scorso anno, visto che lo si vivrà all’interno dei condizionamenti dettati dalla pandemia, ma servirà comunque a vedere la città uscire per qualche giorno dalla ‘nebbia’ del Covid e proporsi nuovamente alla platea nazionale, in diretta dal Casinò.

Intanto sembra ormai certo che la Rai prenderà ‘possesso’ dell’Ariston a fine dicembre per l’allestimento del Festival 2021. Anche se quest’anno la kermesse canora slitta di un mese, infatti, a causa delle restrizioni anti Covid, servirà più tempo per i lavori all’interno del palazzo di via Matteotti e, soprattutto in teatro. Ci saranno meno operai, proprio per garantire i distanziamenti sociali e, quindi, servirà un mese in più di tempo.