Il Sindaco di Pigna sostiene le decisioni del Governo: "Bene ha fatto Conte, qualcuno vuol mettere in difficoltà il sistema sanitario"

“Bene ha fatto il Governo, perché abbiamo una ‘masnada di besughi’ che non vedono l’ora di mettere in difficoltà il sistema sanitario, irresponsabili e piagnoni incapaci di assumersi le proprie responsabilità”.

Lo ha detto il Sindaco di Pigna, Roberto Trutalli, commentando il nuovo Dpcm del Governo Conte. “Giorni e giorni con 700 e oltre decessi – prosegue - migliaia di colpiti e messi in quarantena, Rsa svuotate, impongono una scelta dura e decisa. Ieri 23.300 contagi e 993 morti: bastano questi dati a chiudere le polemiche”.

“Ho due figli con partite Iva e capisco benissimo il problema e, in questi mesi, ho sperimentato come Sindaco il grande disagio di molte famiglie e di chi ha una attività alberghiera o ristoratrice. Ma il rischio è troppo alto. Spero che la gestione vaccinazioni possa procedere coinvolgendo i territori per fare un esempio, insomma ci sono altri e gravi problemi di cui nessuno vuole o sa parlare”.