Nuovo Dpcm e problemi per i commercianti: Fontanelli "Sarà un dicembre durissimo", Alessi "Nel 2020 perso il 40%" (Video)

Il nuovo Dpcm, ufficializzato ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ma ampiamente anticipato nelle scorse ore, ha creato non poche preoccupazioni tra i commercianti e le associazioni di categoria, per il mese di dicembre da poco iniziato e per le restrizioni che verranno accentuate per le feste di fine anno.

Ne abbiamo parlato con due esponenti del commercio di Sanremo, Antonio Fontanelli esponente di Federmoda e Mimmo Alessi, presidente di Confesercenti. Un mese di dicembre che, probabilmente, in molti si attendevano da ‘liberi tutti’, come accaduto quest’estate ma che così non sarà, anche se si attendono rimostranze e prese di posizione nelle prossime ore.

Antonio Fontanelli ha commentato così la situazione: “Già il periodo è complicato e, mentre si pensava a una ripresa del commercio, il Dpcm ci preoccupa ancora di più. Senza la presenza dei nostri clienti lombardi e piemontesi, pur con la presenza dei nostri locali, non sarà facile. Con pochi turisti e con il Casinò chiuso avremo un periodo complicato, con gennaio e febbraio che saranno più lunghi commercialmente parlando, visto che il Festival sarà a marzo. Nell’ultimo weekend, con il passaggio al ‘giallo’ la situazione è migliorata, anche grazie ai clienti delle altre città. Senza dimenticare la situazione della Val Roya che ci penalizza tantissimo”. Fontanelli lancia anche un appello: “L’importanza dei negozi di vicinato tengono vive le città, insieme a bar e ristoranti. Comprate on line solo cose che non trovate nei negozi. Il vostro regalo di Natale compratelo sotto casa”.

Mimmo Alessi, presidente di Confesercenti, oltre ad analizzare la situazione attuale, ha anche fatto un bilancio del 2020: “Siamo in un momento difficile e, quest’anno ci sono anche poche speranze nel commercio di dicembre, dopo i mesi bui di ottobre e novembre. In un Natale normale pesano molto le seconde case, come anche il turista francese per il commercio al dettaglio, ma anche per bar e ristoranti. Il bilancio di questo 2020 è drammatico. Arrivavamo dai mesi di ristrutturazione del mercato mentre questo è davvero peggiore, tra lockdown e situazione attuale. Penso che andremo intorno al 30/40% di calo, a seconda delle attività”.