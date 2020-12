Sanremo: riapre il Ristorante Ulisse a pranzo e con servizio d’asporto

Riprende da oggi l’attività del ristorante da Ulisse in tutta sicurezza e rispettando le regole, a pranzo con orario 12:30 alle 14:00 e con il servizio di asporto per il pranzo o la cena con prenotazione prima delle 12:00.

Come da nuove disposizioni il locale è aperto al pubblico tutti i giorni a pranzo, con chiusura settimanale il martedì, ad esclusione di martedì 8 dicembre, quando il locale sarà aperto a pranzo.

Il ristorante propone un menù di pesce composto da antipasto, diviso in tre portate, un assaggio di due primi, un secondo a scelta ed un dessert anch’esso a scelta. Il prezzo è di 45,00 € a persona. Settimanalmente, cambiamo i piatti, seguendo anche la stagionalità.

Maggiori informazioni sui menù sono disponibili sul sito o sulla pagina facebook

Poiché non sempre il pubblico vuole un menù completo, risulta molto interessante la possibilità di scegliere alcuni piatti e per questo il menù è stato diviso in antipasti € 22,00, primi piatti € 10,00, secondo piatto € 11,00 e dolce € da 5 a 7,00.

I medesimi piatti possono essere ordinati non come assaggio, ma alla carta, quindi, vicino troverete il prezzo della portata intera. Per una migliore convivialità, il nostro consiglio è di iniziare con gli antipasti.

Di seguito, troverete alcuni piatti offerti in questa settimana:

Antipasti: Calamari grigliati su crema alla carota e pesto; Cappesante gratinate; Insalata di Polpo con fagioli bianchi e Stoccafisso Brandacujun con chips di speck.

Primi piatti: Tagliolini ai Frutti di mare e Risotto alle Seppie e sapori della Valle Argentina.

Secondo piatto: Filetto di Pesce in umido o ai ferri; Fritto misto di Pesce; Gamberoni di Sanremo ai ferri o all’americana e Calamari alla griglia.

Il ristorante Ulisse, che fa parte della Guida Ristoranti della Tavolozza, si trova a Sanremo in via Padre Semeria, 620 telefono: +39 0184 670338 e +39 329 879 3315