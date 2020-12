Sanremo: urta con l'auto il pianale di un camion che scarica al 'Rigolè', intervento della Municipale (Foto)

Curioso incidente stradale, oggi intorno a mezzogiorno di fronte al cinema Centrale di via Matteotti. Una Fiat Panda ha urtato con la sua fiancata destra la sponda-pianale posteriore di un autocarro che stava compiendo operazioni di carico e scarico delle merci.

Il pianale abbassato per la discesa dei colli non è stato visto dal conducente dell'auto che ne ha urtato lo spigolo procurando alla propria autovettura un lungo taglio sua gran parte della fiancata destra.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma il danno all'auto sono stati ingenti e le parti coinvolte, in disaccordo tra loro, hanno richiesto l'ausilio di una pattuglia della Polizia Locale per il rilevamento dell'incidente. Traffico bloccato fino a che i due mezzi non sono stati spostati dall'incrocio.