Costarainera: con la moto finisce fuori strada, mobilitazione di soccorsi per una 60enne (foto e video)

Incidente nel pomeriggio a Costarainera dove una donna a bordo di uno scooter è finita fuori strada. Non è ancora chiaro come la conducente, di circa 60 anni, abbia perso il controllo del mezzo all'altezza del Barellai, sull'Aurelia.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, il personale del 118 e un'ambulanza della Croce Bianca di Imperia. Le condizioni della donna hanno reso necessario il trasferimento in elicottero.



Dopo breve l'elisoccorso Grifo 1 si è alzato in volo da Albenga per raggiungere la località imperiese. La 60enne è stata portata presso l'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.



La dinamica è al vaglio dei Carabinieri. L'incidente ha causato forti rallentamenti al traffico. Si registrano lunghe code in entrambe le direzioni.