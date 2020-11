Sanremo: è stato smarrito Nino, un Parrochetto Pyrrhura. L'appello dei proprietari

"Il Parrochetto Pyrrhura, che risponde al nome Nino, è volato via già da qualche giorno dalla zona di via Padre Semeria a Sanremo. È lungo circa 20/25 cm. I proprietari lo stanno cercando disperatamente, ha anche una compagna che continua a chiamarlo. Se lo avvistate o se qualcuno lo avesse preso, per favore contattate il 329 5461841. Grazie".