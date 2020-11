Ospedaletti: villa Sultana, il consigliere regionale Sansa "Non lasciamo che diventi un condominio"

"Bisogna salvare questo tesoro e ridare vita a Ospedaletti, per i turisti, ma anche per i residenti. Villa Sultana deve essere il centro di un progetto per restituire un'anima a un comune che rischia di avere più case che persone: 3.900 abitanti con residenze per 20mila persone". E' quanto sostenuto dal consigliere regionale Ferruccio Sansa in merito ai nuovi sviluppi su Villa Sultana, il primo casinò d'Italia. La storica dimora oggi versa in stato di abbandono se non fosse per un cartello 'Vendesi' recentemente comparso. "Vendesi", il cartello è apparso sul cancello di Villa Sultana a Ospedaletti. Ci hanno fatto caso in pochi, ma nel silenzio generale un altro pezzo del patrimonio artistico della Liguria rischia di andare perduto. - sottolinea Sansa - Si sente la storia a passarci davanti: qui dove dal 1884 al 1914 ci fu il primo casinò d'Italia e nelle sale sembra ancora di sentire le voci dei croupier, i mormorii illusi o disperati dei giocatori. Erano i grandi nomi del tempo, principi e dignitari arrivati da mezza Europa con le carrozze e le prime auto che fermavano davanti a Villa Sultana. Pare davvero di vedere gli uomini in smoking, le donne in vestiti lunghi; di sentire fruscii di abiti e profumi".

"Qui si giocava, si ascoltavano concerti e si tenevano cene sontuose. Ma le luci si spensero presto su Villa Sultana. Chiusa nel 1926, durante la Seconda Guerra Mondiale divenne alloggio dei tedeschi. Fu soltanto l'inizio dell'abbandono. Fino a pochi anni fa quando, come scrisse Marco Preve su Repubblica, un misterioso incendio, forse doloso, annerì le volte e i saloni. Nel 2002 arrivò un altro colpo, forse perfino più insidioso: la trasformazione della destinazione d'uso da "turistico-ricettivo" a "residenziale". Così sono state aperte le porte agli appetiti immobiliari anche se la villa è in parte tutelata dalla Soprintendenza" - aggiunge l'esponente di opposizione in Regione.

"In una Liguria già martoriata dal cemento sarebbe l'ennesima resa. Villa Sultana è una delle ville più belle d'Italia. Nelle sue stupende tre cupole, nella facciata, nei saloni si ritrova uno degli esempi migliori del "Rinascimento Francese". Sui soffitti dei saloni, nonostante gli anni, ecco ancora la pittura di Rodolfo Morgari. Per non dire del parco, 14mila metri quadrati, di palme e piante rare. Tutto questo rischia di essere trasformato nei soliti appartamenti. - denuncia - Un tesoro della comunità di Ospedaletti trasformato in condominio. E' questo il punto: Villa Sultana è un altro esempio dello spirito della Liguria di oggi, dove i beni di tutti - dagli ospedali ai tesori artistici - diventano di pochi. Ma c'è anche una ragione più pratica: abbiamo già troppi condomini, troppo cemento. Il turismo in Liguria non ha bisogno di altri metri cubi che ospitino una manciata di persone, ma di tesori che richiamino viaggiatori italiani e stranieri".