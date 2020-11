Sanremo: serie di controlli dei Carabinieri anche oggi in centro per il corretto uso delle mascherine

Serie di controlli anche oggi, da parte dei Carabinieri di Sanremo per il corretto uso della mascherina nel centro della città dei fiori. I militari della caserma di Villa Giulia hanno eseguito una serie di verifiche in via Matteotti, sul lungomare e nelle zone di via Martiri e via Pietro Agosti.

Al momento non si sono registrate multe ma i controlli proseguono con attenzione da parte dei Carabinieri per il corretto uso dei dispositivi di protezione. Ricordiamo che le multe sono di 400 euro e, se pagate entro i 5 giorni, scendono a 280.